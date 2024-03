Assoluti Primaverili di Nuoto | Butini | “Un campionato esaltante Non ci dobbiamo fermare”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 9 marzo 2024) Riccione, 9 marzo 2024 – Un Assoluto Primaverile di, col sapore olimpico nelle medaglie e nei record siglati dagli Azzurri. Si è concluso, nel pomeriggio di oggi, il torneo nazionale di Riccione e da appuntamento al prossimo evento di. Ci sarà il Settecolli allo Stadio dela Roma, nel mese di giugno (dal 21 al 23). Leonardo Deplano fa tris personale. E di qualifica per Parigi 2024. Arriva il pass anche nei 100 stile libero e non migliorato da nessuno. Simona Quadarella e Benedetta Pilato si prendono il titolo nei 400 stile libero e nei 50 rana. Simone Cerasuolo è in ottima forma e sale sul primo gradino nei 50 rana al maschile. Il racconto delle gare, le interviste, le classifiche per società – feder.it 4X100 FIAMME ORO DA RECORD MA SORRIDE ANCHE DEPLANO. In chiusura di...