Asif Ali Zardari è il nuovo Presidente del Pakistan

(Di sabato 9 marzo 2024) Il 14esimodelAli, al secondo mandato presidenziale dopo quello dal 2008 al 2013. Ad annunciarlo è stato il figlio Bilawal Bhuttosu X, in cui ha reso noti i numeri che hanno permesso al padre di vincere. Il neoelettoè un personaggio politico controverso, anche definito “con L'articolo proviene da Il Difforme.

Pakistan, Zardari eletto presidente: battuto il candidato di Khan: Asif Ali Zardari è stato eletto 14mo presidente del Pakistan, ottenendo la vittoria alle elezioni presidenziali. Zardari, vedovo della prima donna leader Benazir Bhutto, è diventato capo di Stato del ...tgcom24.mediaset

Pakistan, Asif Ali Zardari eletto presidente: Asif Ali Zardari è stato eletto come 14esimo presidente del Pakistan per la seconda volta. Zardari, 68 anni, era il candidato congiunto del Partito popolare ...lapresse

Pakistan: iniziato il voto per le presidenziali, il favorito è il vedovo di Benazir Bhutto: Sono iniziate le operazioni di voto in Pakistan per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica. Il processo è partito alle 10:00 ...agenzianova