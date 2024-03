Ascolti tv dell’8 marzo | Antonella Clerici | Emma Watson | sfida in tv tra donne

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 9 marzo 2024) Venerdì 8su Rai 1 in prima serata è tornata con The Voice Senior. Mentre Rai 2 e Rai 3 celebrano la Festa dellecon due film speciali. Canale 5 invece propone la fiction cult Terra Amara. Anche la tv ha voluto celebrare lee la ricchezza del mondo femminile con un palinsesto serale tutto dedicato. Su Rai 2 è andato in onda Piccoledi Greta Gerwig, con Saoirse Ronan,, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Laura Dern, Timothée Chalamet, Meryl Streep. Un classico di tutti i tempi nella versione cinematografica più moderna che sottolinea l’attualità e la contemporaneità delle problematiche femminili, partendo dal romanzo di Louisa May Alcott. Mentre su Rai 3 la serata è dedica al film Saint Judy di Sean Hanish, con Michelle Monaghan, Leem Lubany, Alfred Molina. ...