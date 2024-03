ASCOLTI TV 8 MARZO 2024 | VINCE FACILE THE VOICE SENIOR 22 | 6% | TERRA AMARA 16 | 7% | QUARTO GRADO 7 | 9% | FRATELLI DI CROZZA 6 | 7%

(Di sabato 9 marzo 2024) Clementino e Loredana Bertè – ThePRIME TIME Ieri sera su Rai1 la quarta puntata di Theha raccolto un netto di 3.548.000 telespettatori e il 22,63% di share. Su Canale 5ha raccolto davanti al video 2.917.000 telespettatori con uno share del 16,71%. Su Rai2 Piccole Donne intrattiene 544.000 telespettatori medi e uno share del 3,13%. Su Italia 1 Edge of Tomorrow: Senza Domani ha divertito 994.000 telespettatori con uno share del 5,52%. Su Rai3 Saint Judy ha intrattenuto 526.000 telespettatori e il 2,81% di share. Su Rete 4 il talk showè piaciuto a 1.158.000 telespettatori (7,94% di share). Su La7 Propaganda Live ha realizzato un ascolto di 818.000 telespettatori e uno share del 5,68%. Su Tv8 le ...

Clementino e Loredana Bertè – The VOICE SENIOR PRIME TIME Ieri sera su Rai1 la quarta puntata di The VOICE SENIOR ha raccolto un netto di .000 telespettatori e il % di share. Su Canale 5 TERRA ... (bubinoblog)

The Voice Senior Nella serata di ieri, Venerdì 8 marzo 2024 , su Rai1 The Voice Senior ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Terra Amara ha incollato davanti al video .000 ... (davidemaggio)

Beautiful, anticipazioni dal giorno 11 al giorno 16 MARZO 2024: Liam e Hope in crisi: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

Gli ASCOLTI tv dell'8 MARZO, i dati auditel di ieri: The Voice Senior, Terra Amara: • Rai 1, ore 21.30: The Voice Senior (condotto da Antonella Clerici, i giudici di questa edizione sono I ricchi e poveri, Gigi D’Alessio, Clementino e Loredana Bertè) • Rai 2, ore 21.20: Piccole donne ...corriere

Uomini e donne, anticipazioni: Ida si riappacifica con Mario, Brando delude le pretendenti: Tra Ida e Mario è tornato il sereno nel corso della registrazione di Uomini e donne del 7 MARZO. I due, dopo aver trascorso un momento di burrasca in cui si sono ritrovati ad un passo dall'addio ...it.blastingnews