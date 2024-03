Arsenal | Arteta attaccato | «Non avrei mai potuto giocare con lui»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 9 marzo 2024) Mikel, allenatore dell’, è statoda un big del calcio inglese nel corso di un’intervista Mikel, tecnico dell’, è tra i più talentuosi e ambiti del mondo. I suoi Guners sono il terzo incomodo tra Liverpool e Manchester City. Sul The Athletic, il tecnico spagnolo ha ricevuto un attacco da Alan Shearer, leggenda del Newcastle e del calcio inglese.– «Non ho mai lavorato con un manager tipo, qualcuno che ti persuade maniacalmente, dicendoti esattamente dove stare o esattamente cosa fare. Sono sempre stato dell’opinione che se sei un buon giocatore, queste cose le sai, capisci da solo se c’è bisogno di spostarsi sull’ala destra o su quella sinistra o addirittura scendere in profondità. E come capitano, sentivo di ...