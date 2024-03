Arriva la cometa 12P | ecco come e dove osservarla anche in Italia

(Di sabato 9 marzo 2024) La12P/Pons-Brooks: uno spettacolo celeste da non perdere Nel vasto universo, eventi straordinari catturano l'attenzione degli appassionati di astronomia e dei curiosi di tutto il mondo. Tra questi, il passaggio di unavicino alla Terra è senza dubbio uno degli spettacoli più affascinanti. Questo marzo 2024, la12P/Pons-Brooks si appresta a regalarci uno spettacolo celeste di rara bellezza, visibile con l'ausilio di un semplice binocolo. Un visitatore dal passato La12P/Pons-Brooks, con il suo periodo orbitale di 71 anni, appartiene alla famiglia dellete di tipo Halley. Scoperta per la prima volta nel luglio 1812 dall'astronomo Jean-Louis Pons e successivamente riscoperta da William Robert Brooks, ...

Una cometa “photobomber” sarà visibile assieme all'eclissi totale di sole di aprile: Nel 2024, un evento astronomico potrebbe regalare agli appassionati e ai curiosi uno spettacolo unico: l'apparizione della cometa 12P/Pons-Brooks durante l'eclissi solare dell'8 aprile, visibile dalle ...informazione

Arriva un Eclissi di Sole Totale che farà la Storia. Buio totale in pieno giorno per quasi 5 minuti: Il giorno lunedì 8 aprile 2024 si assisterà a un fenomeno astronomico di rara bellezza e significato scientifico: un’eclissi solare totale, nota anche come la Grande Eclissi Nordamericana. Questo even ...meteogiornale

Arriva una cometa forse visibile ad occhio nudo, come vederla: La cometa 12P/Pons-Brooks sta viaggiando verso il perielio e potrebbe regalare spettacolo nei nostri cieli, i dettagli La cometa 12P/Pons-Brooks è stata scoperta nel 1812 (ha un periodo di circa ogni ...informazione