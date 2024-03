Arrestate in Iran l’8 marzo per questo ballo in strada video E le femministe italiane mute

(Di sabato 9 marzo 2024) La riprova è tutta indall’: leche protestano e scendono in piazza l’8per contestare i maschilisti occidentali palesano per l’ennesima volta un singolare strabismo. Emblematico quanto accaduto con le giovani donneiane che hanno provato a celebrare la festa internazionale delle donne.per aver ballato e suonato in, in pubblico. E’ quello che inè accaduto a due ragazze protagoniste di uncon migliaia di visualizzazioni sui social media. La loro danza era una celebrazione in vista di Nowruz, il capodannoiano che si festeggia il 21. Erano vestite come Haji Firuz, il personaggio ...

