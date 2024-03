Arnaldi stile Sinner | il colpo che manda ai matti Alcaraz a Indian Wells | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Dopo il successo di Jannik, che aha battuto agevolmente l'australiano Thanasi Kokkinakis 6-3, 6-0, due azzurri sono stati eliminati dal torneo californiano, primo 1000 della stagione. Matteoha ceduto in tre set, 6-7 (5), 6-0, 6-1 al numero due del mondo Carlose Flavio Cobolli si è arreso in due set, 6-4, 6-4, a un altro spagnolo, Roberto Carballas Baena., numero 40 del mondo, ha giocato un grande primo set e per oltre un'ora ha tenuto testa al due volte campione Slam. Poi è salito in cattedra il numero 2 del mondo che nel secondo set ha commesso appena due errori e ha infilato 10 game di fila fino al 6-0, 4-0. "Alzare il mio livello negli scambi, anche lunghi, è stata la chiave della vittoria", ha spiegato al termine della ...