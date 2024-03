Armani inascoltato | da Bianca Censori alla Stewart | le vip si mettono in mutande

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) La moda non esiste più, tutto è di moda e niente è di moda, si confonde l'audacia con il cattivo gusto, la nudità con la seduzione. Gli uominila gonna, le donne vanno in giro ine collant, quando va benel'intimo, se no direttamente “a pelo” (comodissimo e igienico). Nelle ultime sfilate milanesi la compagna di Kanye West,, aveva allibito tutti girando con un perizoma che diventava un top o canotta, un indumento ginecologico praticamente mai visto prima che aveva l'unico pregio di mostrare l'ottimo lavoro dell'estetista nella depilazione. Una visione che ha spinto Giorgioa dichiarare di essere stufo di vedere «matte che girano a Milano in». Ormai solo lui e Miuccia Prada sono baluardi di sobrietà. «Sono donne ...