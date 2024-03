Arisa riempie di complimenti Annalisa dopo la sua vittoria del Global Force Award FOTO

Arisa, quanto è alta: come è cambiato il suo stile negli anni: Quanto è alta Arisa e perché crea sempre outfit ultra femminili indossando tacchi vertiginosi o scarpe col plateau ...dilei

The Voice Senior, le pagelle: D’Alessio “Gigipedia” (voto 8), Arisa e Clementino non si fidanzano (voto 5): A iscriverlo al talent ha pensato, di nascosto, la compagna perché “quando canta mi riempie il cuore e non mi sembrava giusto che lo potessi sentire solo io”. Il concorrente promette di “vendicarsi” ...corriere

Victoria De Angelis, Arisa, Miriam Leone, Melissa Satta (single) e le altre: le star italiane conquistano la Milano Fashion Week: Dopo New York e Londra, le sfilate arrivano a Milano. E la città si riempie di vip! Quello che vedremo in passerella sono le prossime tendenze moda Autunno-Inverno 2024/2025, mentre in prima fila poss ...msn