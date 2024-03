Arigat? | Akira Toriyama | buon viaggio Sensei

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di sabato 9 marzo 2024) Questo è uno di quegli articoli che non vorremo mai pubblicare, di quelli che si scrivono da soli perchè gli occhi sono pieni di lacrime e le mani tremano di tristezza, ma non possiamo esimerci dal celebrare uno dei più grandi Artisti (con la A maiuscola) che il Giappone ci abbia donato:. Questo è il nostro omaggio, ricordando il suo contributo al mondo dei manga e del gaming. Ildei manga Il maestronon è stato solo uno dei più grandi mangaka del ventesimo secolo; è stato colui che ha preso fra le mani un mondo stantio come quello degli shonen e lo ha plasmato e reso moderno, dettando i canoni che ancora oggi i maggiori manga di successo, provenienti da quel mondo, seguono. Dragon Ball è stato capostipite e pioniere di una catena di successori che debbono a Son Goku, Krilin, Bulma, Cell, ...