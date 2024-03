Arabia Saudita protagonista dello sport mondiale nel fine settimana 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 9 marzo 2024) AGI - Riflettori puntati sull', Paese che sta diventando un punto di riferimento per il mondo(e non solo per quello della finanza). In unsettimana, dall'8 al 10 marzo, ben due eventi di portata internazionale si terranno nel Paese del Golfo. Si comincia con l'atteso incontro sul ring della Kingdom Arena di Riad tra due pesi massimi come il due volte campione Anthony Joshua e la superstar delle MMA Francis Ngannou, reduce dalla super sfida contro Tyson Fury che lo ha visto assoluto. E, da sabato, il ritorno della Formula Uno sul circuito di Gedda per il secondo appuntamento deldi F1 2024. "Due eventi - evidenzia il quotidiano emiratino The National - che simboleggiano il crescente peso della ...