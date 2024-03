Anticipazioni Terra Amara | Puntate Turche | Betul Sequestrata Da Colak!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di sabato 9 marzo 2024)vuole avvelenare, ma il perfido uomo anticipa le sue mosse e la chiude in cantina, non permettendole di vedere persino Sermin.è disperata!va avanti e, nel corso delledella soap opera, al centro dell’attenzione ci sarà ancora una volta. Infatti, la ragazza si sposerà con il perfido, con l’ambizione di rubare tutta la sua eredità. Le cose però non andranno come previsto e l’uomo la rinchiuderà in una cantina. Ma ecco che cosa sta per succedere....