Anita torna a parlare dell’ex Edoardo | “Quando l’ho baciato non ho sentito niente” | cosa ha capito stando con Alessio

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di sabato 9 marzo 2024)Olivieridel suo ex fidanzato, dopo il bacio che c’è stato conFalsone. Come abbiamo visto nell’ultima puntata del Grande Fratello, adè stata data la possibilità di ricevere una telefonata da parte dell’allora fidanzatoSanson, che solo poche settimane prima aveva avuto modo di incontrare in occasione della puntata di San Valentino. Il giovane però, aveva preferito il silenzio. Nelle ultime ore sono giunte le parole disul suo conto.e le parole sull’ex fidanzatoEvidentemente anon piaceranno le parole della sua ex fidanzata, a lui rivolte durante una conversazione avuta con Rosy Chin. La Olivieri ...