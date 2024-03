Anita Olivieri si getta tra le braccia di Alessio Falsone | la reazione di Edoardo Sanson

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 9 marzo 2024)sembrano ormai essere una nuova coppia nella casa ma di fatto la concorrente sembrava essere ancora legata sentimentalmente a, che non ha reagito per niente bene nel vedere la sua fidanzatarsi nelledi un altro così velocemente. L’inquilina aveva fatto dichiarazioni molto importanti sull’ex, eppure ciò non l’ha distolta dall’avvicinarsi all’allenatore. Questo avrebbe ferito molto, che stava già riservando una grandissima sorpresa per quandosarebbe uscita dal Grande Fratello. Ed ora il pubblico inizia a pensare che l’atteggiamento della ragazza sia frutto di pura strategia. Ma vediamo cosa è emerso grazie ad una segnalazione giunta a Deianira ...