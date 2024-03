Anita e Alessio nuova coppia del Grande Fratello | la reazione di Edoardo Sanson

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di sabato 9 marzo 2024)Olivieri eFalsone sono ladel: come ha reagito? A quanto pare non bene, ecco lo spiffero di gossip.del GF: ladiSecondo una insider di Deianira,starebbe molto male perché non si sarebbe mai aspettato di ricevere un trattamento simile dall' ormai ex fidanzata: Siamo amici della famiglia di, ti posso dire che lui sta malissimo, è deluso, non si aspettava una cosa del genere, ma neanche noi. La cosa più sconvolgente per la famiglia è che lei dalla notte al giorno come se ...