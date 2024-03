Animale protetto morto appeso come trofeo all’ingresso del Parco delle Dolomiti Friulane come un macabro messaggio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Uno sciacallo doratofosse un, a un cartello di benvenuto al, lungo la strada che da Claut conduce a Cimolais, in provincia di Pordenone. Non si tratta solo di un, ma di una sfida sfrontata contro la tutela della fauna nella regione Friuli Venezia Giulia. In realtà non si conoscono ancora le cause della morte dell’, ma è probabile che sia stato ammazzato da un bracconiere, visto che gli uomini della Guardia forestale si sono messi alla ricerca dell’autore del gesto. Lo sciacallo dorato ha fatto la sua comparsa in regione solo da qualche anno, assieme ad altre specie carnivore (lupi, linci e gatti selvatici) provenienti dai paesi ...