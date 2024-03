Andare al cinema a Roma | la mattina | come una volta

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 9 marzo 2024) Negli anni ’70 erano un classico: le matinée,alal mattino, magari per vedere una rassegna su Truffaut o Godard, era un’abitudine tra i ragazzi dei movimenti studenteschi, importata dai loro coetanei parigini. Laal cineclub faceva molto “intellettuale” e molto “contestazione”. Poi, negli anni ’90, sono arrivate le scuole: gli istituti organizzavanote alper le classi. Chi scrive – ma si era ancora negli Ottanta – ricorda visioni scolastiche di Mission di Roland Joffe e L’attimo fuggente di Peter Weir. Ora, anno domini 2024, terzo dopo il Covid, gli spettacoli al mattino in città sono ripresi, specie tra sabato e domenica. L’Eden a Cola di Rienzo, il Troisi a Trastevere, il Lux in zona Trieste, il Barberini da poco rinnovato, il Farnese, il Giulio Cesare in Prati, ...