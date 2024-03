“Andai da Bottura quando era uno sconosciuto La pizza più buona? Non a Napoli” Intervista al medico che ha provato oltre 500 ristoranti

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 9 marzo 2024) Vincenzo Gasbarri è unchirurgo di Viterbo, ha sessantasei anni e negli ultimi trent’anni non ha fatto altro che mangiare in giro per il mondo e prendere appunti. Tremila solo le pagine scritte a mano, e quello che si legge sui suoi taccuini sono solamente date, nomi di piatti e giudizi: eccellente, ottimo, perfetto. Sì, perché il memento del cibo non fa foto ai piatti, non segna giudizi negativi, ma fissa sulla carta solo ciò che di buono ha mangiato. In questa, ha raccontato il dietro le quinte di un gourmand professionista. Da quanto tempo gira per? Trent’anni. È una passione che accomuna me e mia moglie: mangiamo in posti in Italia e anche all’estero, in particolare in Francia. Evisita i? Ho cominciato a muovermi nel finesettimana e nei giorni festivi ...