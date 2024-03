Amici | Giuseppe Giofrè pubblica uno scatto che gli ha fatto Taylor Swift e racconta l’aneddoto che c’è dietro la foto | “Mi ha scritto in direct e…”

(Di sabato 9 marzo 2024) Tra i tanti ballerini che sono passati dalla scuola dinegli anni c’è stato anche, che dopo aver vinto la categoria danza nell’undicesima edizione del programma, ha girato il mondo lavorando con artiste di fama internazionale, tra cui Jennyfer Lopez e, tornando spesso anche nella trasmissione che l’ha lanciato, prima in veste di ballerino professionista e poi di giudice del serale. Nelle scorse ore, per annunciare l’uscita del suo libro Stidda, hato sul suo profilo Instagram unoche gli è statoproprio da, con la quale ha collaborato per il suo 1989 World Tour e il ballerino ci ha tenuto are ai suoi ...

Amici 23, Nicholas incontra Emanuel Lo dopo aver ricevuto la maglia per il Serale: "Farò di tutto per non deluderti" (VIDEO): Nel daytime di Amici 23, è andato in onda il tanto e atteso confronto tra Emanuel Lo e Nicholas Borgogni dopo l'assegnazione della famosa maglia d'oro per il Serale. Un traguardo ambito, ma non ...comingsoon

Grande Slam Uisp, domani l’appuntamento con la “Sgambettata di San Giuseppe”: Il Comitato Territoriale di Latina e fornirà supervisione e supporto logistico alla competizione che si tiene tra le strade del centro storico di Vallecorsa ...latinaquotidiano

Due omicidi, tre vittime e un unico ipotetico responsabile: doppio processo per Giuseppe Rendina: In Corte d'Assise le udienze per i due processi che vedono il 47enne di Trinitapoli imputato, ovvero l'omicidio di Giuseppe Ciociola a Zapponeta e il duplice delitto di Gerardo e Pasquale Davide Ciril ...foggiatoday