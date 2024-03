Amalfi | Ferrante | “La ZTL accoglie le istanze del territorio | sarà un vantaggio per tutti”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 9 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Su invito del presidente dei sindaci della Costa d’Fortunato Della Monica, sono intervenuto alla Conferenza che si è tenuta presso il Comune dinel corso della quale si è parlato, ad ampio spettro, della mobilità e del sistema dei trasporti in costiera; tra i temi affrontati anche e soprattutto quello dell’introduzione della Zona a traffico limitato al di fuori dei centri abitati. La proposta della Ztl è stata inserita nel DDL di revisione del Codice della strada con l’obiettivo dire ledelin materia di viabilità e sicurezza. Mi sono speso in prima persona per la concretizzazione normativa di questa fondamentale misura targata Forza Italia e condivisa da tutte le forze parlamentari”. Lo dichiara il Sottosegretario al Ministero ...