Almeria-Siviglia lunedì 11 marzo 2024 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici La giornata si chiude col derby andaluso

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 9 marzo 2024) La ventottesimadi Liga sirà con il consueto posticipo dele vedrà protagoniste due squadre andaluse, che si sfideranno in unsempre molto sentito: si gioca in casa dell’, che è malinconicamente all’ultimo posto e non ha mai vinto una gara in questo campionato. La squadra ospite è il, che InfoBetting: Scommesse Sportive e