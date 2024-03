Allevatori nella morsa della crisi | Resisto solo per la passione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 9 marzo 2024) "Se non mi spingesse la fortetramandata dal mio amato babbo avrei già abbandonato l’attività". L’allevatrice di chianina cortonese Francesca Bennati non ci gira intorno: oggi portare avanti la stalla e allevare chianine come si deve e come richiede il disciplinare è un percorso ad ostacoli senza precedenti. Dal calo del prezzocarne di quasi due euro al chilo, al rincaro importante dell’approvvigionamento di mangime, la situazione per gliè tutt’altro che rosea. I dati che anche in queste ultime settimane le associazioni di categoria hanno lanciato sono preoccupanti. Continua e progressiva l’emorragia di aziende che cessano la produzione e con essa anche il presidio del territorio. "Oggi ho 12 capi in stalla – racconta Bennati - mangiano circa 50 chili di mangime al giorno e circa 30 chili di cereali ...