Allerta Meteo dalla Protezione Civile | Forte Maltempo in arrivo su tutta Italia

Per la giornata di domani , domenica 10 marzo , è stata diramata dalla Protezione Civile un' allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico su alcuni settori di Emilia Romagna, Liguria e ... (fanpage)

PROTEZIONE CIVILE – ROMA * MALTEMPO: « Allerta ARANCIONE SU SETTORI DI LIGURIA, EMILIA-ROMAGNA E VENETO: I fenomeni Meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di ...agenziagiornalisticaopinione

Maltempo, nuova Allerta in Sardegna: codice giallo nel Nord Ovest dell’Isola: Nuova Allerta gialla in Sardegna per il maltempo. La nuova perturbazione in arrivo interesserà il Nord Ovest dell’Isola . La protezione civile regionale ha emanato un avviso per tutta la giornata di ...unionesarda

Nuova Allerta maltempo in Granda per piogge e pericolo valanghe in montagna: "Evitare spostamenti": CUNEO CRONACA - Nuova Allerta Meteo per le prossime ore su tutta la provincia di Cuneo. Considerate le previsioni del tempo e il bollettino di Allerta giunto dall’Arpa Piemonte che segnala zona aranci ...cuneocronaca