Allerta maltempo di colore giallo domenica 10 marzo 2024 | pioggia e temporali | le zone più a rischio

(Di sabato 9 marzo 2024) Ancoragialla a Roma e nel Lazio per domani,10: piogge econtinuano nella capitale e in altre. Temperature stabili.

8.00 Si preannuncia un fine settimana di forti precipitazioni, un po' su tutto il Paese. La Protezione Civile ha comunicato un bollettino di allerta meteo gialla per oggi, per rischio piogge e ... (televideo.rai)

AGI - Sarà un sabato con forti precipitazioni dal Nord al Sud, nel terzo weekend consecutivo di Maltempo sulla penisola che lascerà spazio solo a qualche sporadica schiarita. Sull'Italia sono in ... (agi)

maltempo, Allerta gialla nel Chivassese: E' Allerta gialla idrogeologica e idraulica per domani, domenica 10 marzo 2024, E' infatti atteso un peggioramento del tempo a partire dal pomeriggio di oggi, sabato 9 marzo 2024, e fino alla prima ...primachivasso

Pioggia intensa, vento forte e mareggiate: è Allerta meteo: Come previsto, arriva la pioggia, anche forte, sulla nostra regione. Domenica 10 marzo sono attese precipitazioni intense in montagna, specie sulle Prealpi Carniche, con quota neve inizialmente ...udinetoday

maltempo, domani Allerta arancione per piogge e vento: Allerta arancione, per la giornata di domenica 10 marzo, su vasta parte dell'Emilia-Romagna in previsione di forti piogge - più probabili sulla fascia appenninica e sulla pianura occidentale - che pot ...rainews