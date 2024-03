Allegri | «Scudetto? Non può vincere sempre una squadra! Dispiacere per i punti»

(Di sabato 9 marzo 2024) Momentaneamente a -15 dall’Inter e alla vigilia di Juventus-Atalanta, Massimilianospiega le sensazioni della sua. Non manca la battuta sulloE OBIETTIVI – Nella conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Atalanta parla così Massimiliano: «Il morale della? Quando arrivi in questo momento della stagione isono molto pesanti. C’è da fare deiper arrivare all’obiettivo e giochiamo contro unache è i corsa per entrare nei quattro posti. Preoccupato per il crollo? Non sono preoccupato. Siamo dispiaciuti perché abbiamo lasciato un bel po’ diin questo mese. Siamo a marzo, nella parte finale della stagione. Il primo obiettivo era quello di arrivare a ...

Vittoria d'orgoglio per il Napoli , sconfitta e recriminazioni per la Juve ntus. I campioni d'Italia in carica, almeno ancora per qualche mese, ritrovano lo spirito battagliero di un tempo ... (liberoquotidiano)

Juventus, Allegri esce allo scoperto su Nonge, Yildiz e Kean e assicura: obiettivi raggiunti: Non sarà decisiva perché mancano ancora tante gare”. Allegri non ha rimpianti per lo Scudetto Non lottare per lo Scudetto è un’anomalia per la Juve: “Non può vincere sempre una sola squadra, la Juve ...sport.virgilio

TJ - Allegri: “Domani dobbiamo fare risultato. McKennie e Kean recuperati. Rabiot rientra la prossima settimana”: Tra poco Massimiliano Allegri sta parlando in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Atalanta. TuttoJuve.com sta riportando le sue parole in diretta: Qual è il morale della squadratuttojuve

Domani contro l’Atalanta al via il ciclo decisivo. Poco tempo fa Giuntoli ha detto: "A tempo debito ci siederemo per programmare il futuro": Domani contro l’Atalanta al via il ciclo decisivo. Poco tempo fa Giuntoli ha detto: "A tempo debito ci siederemo per programmare il futuro" ...gazzetta