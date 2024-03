Alla Scala un atto coraggioso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 9 marzo 2024) Esattamente un mese fa, dal palco di Sanremo, Dargen D’Amico chiedeva il “cessate il fuoco” a Gaza. Ghali andava oltre: stop al genocidio. Quel che è successo dopo in Rai, lo sappiamo. Ma l’arte non si fa fermare dai comunicati, né può accettare di guardare passivamenterealtà, senza uscire dal seminato della propria disciplina. Sarebbe – questo autolimitarsi – l’antitesi stessa dell’arte. Ed ecco quindi l’iniziativa del teatrotutto, dalle maestranze al direttore Chailly: uno striscione prima del balletto Madina per chiedere “il cessate il fuoco” nella guerra tra Israele e Hamas che ha già ffinora trentamila morti nella Striscia. Une per alcuni – e questo è incredibile – oltraggioso.