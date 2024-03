Alessio Falsone si “tradisce” | Anita? Ecco perché ci ha provato – VIDEO

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di sabato 9 marzo 2024)Olivieri esono la nuova ' coppia' del Grande Fratello. Tuttavia, il ragazzo pare stia già facendo dei passi indietro parlando già del futuro traballante fuori dalla Casa.si '' :ci haMA NON SO SPIEGARTIIIII CHE IL NOSTRO AMORE APPENA NATOOOOO È GIÀ FINIIIIIIII-IIIIIII-TOOOOOOO #grandefratello pic.twitter.com/KXjaSjOuVO — Walter Yang ? (@WalterSylarYang) March 9, 2024 E non solo., confidandosi con Sergio e Greta, ha svelato di aver sentito fortissime pressioni da parte degli autori del GF, che, in fretta e fuori, gli hanno organizzato una cena romantica in Suite: Sta di fatto che ieri mi hanno messo pressione ...