Alberi | abbiamo trovato i fossili più antichi di sempre

(Di sabato 9 marzo 2024) Un gruppo di ricercatori ha rinvenuto in Inghilterra i resti di una foresta risalente a 390 milioni di anni fa, che giocò un ruolo importante nel plasmare il paesaggio dell'epoca

abbiamo trovato i fossili degli Alberi più antichi di sempre: Un gruppo di ricercatori ha rinvenuto in Inghilterra i resti di una foresta risalente a 390 milioni di anni fa, che giocò un ruolo importante nel plasmare il paesaggio dell'epoca ...wired

Alberi abbattuti alla Cittadella: "Ma almeno ripiantateli altrove": L’albero in ambiente urbano non può essere considerato solo ... Un regolamento del verde urbano avrebbe aiutato tutti, enti e cittadini, dando indicazioni e prescrizioni. Così come l’adozione di uno ...ilrestodelcarlino

Il Comitato invita a vigilare sugli Alberi di piazza Mazzini: “Lavori stradali senza riguardo per la salute delle piante”: Gli attivisti che fin dalla presentazione del progetto sono scesi in campo per difendere gli Alberi dall'ipotesi di abbattimento oggi segnalano con preoccupazione le modalità con cui si stanno eseguen ...varesenews