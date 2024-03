Al via la nuova edizione del Concorso Nazionale “Respiriamo insieme”

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 9 marzo 2024) Caserta. L’Associazione Italiana Oncologia Toracica, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito indice, per l’anno scolastico 2023/2024, la terzadel”. Il, indetto nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori toracici, intende contribuire ad aumentare la consapevolezza dei danni provocati dall’abitudine al fumo. L’obiettivo è promuovere una corretta prevenzione del tumore del polmone, evitando completamente l’abitudine al fumo attivo e passivo, non solo tra gli studenti, ma anche tra le loro famiglie e tra tutto il personale scolastico, attraverso la produzione di brevi cortometraggi, storie illustrate e opere d’arte, in grado di interpretare ed esprimere i temi di tale ...