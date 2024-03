Al Grifo basta un tempo | riscatto al Curi contro l’Ancona

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 9 marzo 2024) Perugia, 9 marzo 2024 – Tutto nel primo: due gol, un rigore sbagliato e i tre punti. Il Perugia si impone ale cancella la batosta subita a Chiavari con la Virtus Entella. Una vittoria preziosa, che rilancia il Perugia alla corsa per il terzo posto. Il Perugia parte a mille in avvio. E dopo pochi minuti Radicchio stende Sylla in area: è rigore. Lo stesso attaccante senegalese si presenta sul dischetto ma il suo tiro viene respinto dal portiere Perucchini. Poco dopo è Seghetti che sfugge ancora a Radicchio, ancora rigore: questa volta tira Lisi che non sbaglia e firma il vantaggio. Prima della fine del primoPaz realizza il 2-0 che chiude la partita. La squadra di Formisano conquista la quarta vittoria di fila al. Ora i biancorossi devono far ...