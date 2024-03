Al 52%! Abruzzo | Pd-kamikaze | cantano già vittoria | la sparata che può costare carissima

(Di sabato 9 marzo 2024) Sull'sventola bandiera rossa. Le elezioni regionali si svolgeranno solo domani, ma la sinistra ha già deciso: «Abbiamo vinto noi». A sostenerlo, con un pizzico di arroganza e sprezzo della scaramanzia, è Luciano D'Amico lo sfidante di centrosinistra del governatore uscente Marco Marsilio. Ospite a Un giorno da pecora su Rai RadioUno D'Amico indica addirittura la percentuale del trionfo: «Direi con almeno il 52%...» e promette che «verrò qui a tagliarmi la barba. Sono anni che non lo faccio». A completare il quadretto mancavano solo i coriandoli che cadevano dall'alto e le bottiglie di spumante cui far saltare i tappi. Non sappiamo se D'Amico ci creda davvero o se le sue parole siano la classica spacconata da fine campagna elettorale. Quel che è certo è che anche ieri - verrebbe da dire, nonostante lain tasca - il campo largo, anzi ...

