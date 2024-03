Aiuti Ue a Gaza via mare da Cipro | l’annuncio di von der Leyen

Aiuti umanitari a Gaza - parte l’operazione internazionale “Amalthea”. Il nome in codice è “Amalthea” . L’iniziativa è un corridoio marittimo per portare gli Aiuti umanitari internazionali a Gaza . L’annuncio lo ha dato da Cipro la ... (Leggi)

Gli Stati Uniti potrebbero impiegare 2 mesi e 1.000 soldati per costruire un molo galleggiante per fornire aiuti a Gaza - afferma il Pentagono. Costruzione di un molo galleggiante per Gaza Il Pentagono prevede di impiegare due mesi e 1.000 soldati per costruire un molo galleggiante che fornirà aiuti ... (Leggi)

Manifestazione. Il popolo della pace per Gaza: «Cessate il fuoco, diritti per tutti»: Associazioni, movimenti e sindacati sabato 9 marzo a Roma per premere su governo e Unione europea: stop al massacro, liberazione degli ostaggi, Aiuti umanitari, riconoscimento dello Stato palestinese ...avvenire

Perché Gaza non sia la nuova Srebrenica: in piazza per la Palestina: Gaza non deve diventare come Srebreinica ... Le autorità israeliane, nonostante la gravità della situazione, continuano a negare l’ingresso degli Aiuti. Sono sotto gli occhi di tutti le scene di ...globalist

Gaza: Benifei (Pd), depositata interrogazione parlamentare a Commissione Ue per sblocco Aiuti umanitari fermi a Rafah: Gli europarlamentari del Pd Brando Benifei e Alessandra Moretti, assieme all'eurodeputato indipendente Giuliano Pisapia, hanno ...agenzianova