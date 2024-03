Aiuti Ue a Gaza via mare da Cipro - l’annuncio di von der Leyen. La presidente della Commissione Ue sull'apertura del corridoio marittimo con base a Larnaca: "Tempi strettissimi per l'operazione". Ecco chi partecipa al ... (Leggi)

Gaza, che cos’è l’operazione Amalthea: un molo galleggiante e navi italiane e francesi per portare le merci: Il primo test del corridoio marittimo che porterà cibo alla popolazione della Striscia di Gaza, ridotta allo stremo da cinque mesi di guerra, è una nave della ong Open Arms che salpa oggi da Cipro, na ...repubblica

Manifestazione. Il popolo della pace per Gaza: «Cessate il fuoco, diritti per tutti»: Associazioni, movimenti e sindacati sabato 9 marzo a Roma per premere su governo e Unione europea: stop al massacro, liberazione degli ostaggi, Aiuti umanitari, riconoscimento dello Stato palestinese ...avvenire

Perché Gaza non sia la nuova Srebrenica: in piazza per la Palestina: Gaza non deve diventare come Srebreinica ... Le autorità israeliane, nonostante la gravità della situazione, continuano a negare l’ingresso degli Aiuti. Sono sotto gli occhi di tutti le scene di ...globalist