(Di sabato 9 marzo 2024) Si parla tanto di ritorno, ma non sappiamo con certezza dove finisce lo, quali siano i suoi. Al centro, vi sono ministeri, autorità indipendenti, aziende autonome, agenzie... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Ai confini dello stato. La giungla delle partecipate: In Italia le partecipate pubbliche sono simili a un’area “periferica” in cui l’azione pubblica si svolge in modo opaco. Una galassia che vive in un rapporto di continua tensione con la politica e con ...ilfoglio

Lucas, una chitarra in volo «ai confini della realtà»: Film Meeting . Il musicista apre stasera il festival con una colonna sonora live per il film di Buñuel. «Esiste una salvezza e sta nella grande arte» Utilizzare dati di geolocalizzazione precisi. Scan ...ecodibergamo

Lucas, una chitarra in volo «ai confini della realtà» - Video: Così Gary Lucas ha raccontato la propria arte durante la conferenza stampa di presentazione dello spettacolo d’apertura della ... horror “The twilight zone” - in italia nota come “Ai confini della ...ecodibergamo