AEW | Santana ringrazia la compagnia e guarda al futuro

(Di sabato 9 marzo 2024)ha ufficialmente confermato il suo addio alla AEW con un post su X in cui non sembrano esserci tracce di rancore o insoddisfazione, ma solamente di gratitudine verso lae verso i colleghi. L’importante è mettersi in gioco “Mi sono preso qualche giorno per riflettere e non so dirvi quanto mi senta davvero benedetto e grato. Sono stati 5 anni pieni di alti e bassi, ma soprattutto mi hanno insegnato molto su me stesso e su questo business. Sono grato per l’opportunità che mi è stata data. Posso dire di essere stato parte di questa realtà fin dal primo giorno. Ma come sapete, nella vita arriva un momento in cui bisogna prendere delle decisioni e scommettere su se stessi. Abbiamo solo una possibilità in questa vita e la vita è fatta di rischi. Non conoscerete mai il vostro vero potenziale se non lo mettete davvero a frutto. ...

