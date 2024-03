AEW | Diverse valutazioni alla base della firma di Okada con la Compagnia

(Di sabato 9 marzo 2024) Come abbiamo vistofine Kazuchikahato per la AEW debuttando a Dynamite come heel e alleandosi con gli Young Bucks. C’è stato, però, un momento in cui la WWE sembrava in vantaggio e lo stesso giapponese ha considerato un possibile approdo a Stamford. La decisione dire per Jacksonville è arrivata sulladi alcune. Le ragionisceltadecisione di Kazuchikadire per la AEW e non per la WWE, che pure aveva manifestato interesse verso di lui (si è parlato di un possibile approdo a NXT almeno inizialmente), alcunedi carattere personale. Secondo quanto evidenziato da Sports ...

Ryback esalta lo stipendio di Okada in AEW: Ryback ha avuto modo di commentare lo stipendio di Kazuchika Okada in AEW, approfittandone per colpire ancora la WWE.theshieldofwrestling

Kevin Von Erich spende belle parole per Tony Khan: Il film ha riscosso un buon successo tra appassionati e estranei al mondo della disciplina e ha visto anche il cameo nella pellicola dell’ex AEW World Champion MJF. Kevin Von Erich e i suoi figli ...theshieldofwrestling

Elijah, Formerly Known as Elias in WWE, Eyes Potential AEW Run: Once flying under the WWE banner as Elias, the performer now turned Elijah has set his sights on the possibility of aligning with AEW after his departure from WWE last year. It was exclusively ...msn