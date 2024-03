Addio al poliziotto eroe ferito dalla Camorra in un' operazione anti-racket

Pubblicato il 9 Marzo, 2024 Polizia di Stato in lutto dopo la notizia della morte all’età di 61 anni del sovrintendente Nicola Barbato , poliziotto in servizio alla Squadra Mobile di Napoli rimasto ... (dayitalianews)

E’ Claudio Barone la quinta vittima di quest’anno sulle strade di Roma. Fatale per lui lo schianto ieri pomeriggio sulla A91 Roma Fiumicino. Una manovra forse per schivare una macchina in corsia di ... (ilcorrieredellacitta)