Activision | il sindacato dell’assicurazione qualità è il più grande del settore

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di sabato 9 marzo 2024) Uninè stato fondato dai dipendenti del reparto assicurazione. Con 600 membri si è costituita così l’unione più estesa nelvideoludico americano. Come riporta The Verge, la nascita delè stata assistita dalla Communications Workers of America. I dipendenti coinvolti hanno completato le votazioni del caso l’8 marzo, dando inizio all’attività dell’unione. Il tutto è stato facilitato dall’accordo di Microsoft con la CWA del 2022, che consente proprio la costituzione di questo tipo di aggregazioni. Uno degli organizzatori del, Tom Shelley, ha dichiarato: Nelle ultime settimane abbiamo compiuto sforzi aggiuntivi in risposta alla possibilità che avevamo di organizzarci liberamente dopo gli accordi post acquisizione. In quanto ...