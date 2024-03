Acqua alta a Venezia | piazza San Marco allagata Mose in allerta | quando è atteso il picco di marea

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 9 marzo 2024), 9 marzo 2024 – È tornata l’, turisti in fila sulle passerelle inSan. Questa mattina è arrivato un primodisenza creare danni, ma il Centro previsioni cittadino avverte: “Attenzione, domenica 10 marzo previsti 110 centimetri alle ore 10.40 e 125 cm alle ore 23.15”. Ilè già in preallarme, domani “possibile attivazione del sistema: si raccomanda di seguire gli aggiornamenti”. Ma non solo: giornata a rischio anche martedì 12 marzo, con un livello massimo di 110 cm alle 23.40. Segui l’andamento della mareggiata in tempo reale cliccando qui.