Abusi su due cuginette | condannato a 10 anni

(Di sabato 9 marzo 2024) Macerata, 9 marzo 2024 - Abusò di dueda quando avevano cinque, approfittando del fatto che gli venissero affidate perché se ne prendesse cura. Per questo un 70enne maceratese è statoa diecidi reclusione e ora, dopo che la Cassazione ha respinto il ricorso dell’uomo, la sentenza è definitiva. "La sentenza, arrivata proprio nella giornata della donna, chiude una pagina tremenda del passato per le vittime – ha commentato l’avvocato Alessandro Marcolini, che ha assistito i familiari dellecon la collega Simona Nasso –. Spero solo che ora abbiano la forza per andare avanti serenamente come meritano". Le bambine erano nipoti della compagna del 70enne, e figlie di amici dell’uomo. In virtù di questi rapporti parentali e amicali, spesso accadeva che a lui fossero ...

Pedopornografia - oltre 10mila immagini con abusi su bambini anche di età prescolare : due arresti a Roma e Latina. Roma , 6 marzo 2024 – oltre 10mila files con materiale pedopornografico e immagini di abusi su minori, anche di età prescolare . Sono stati trovati in ... (Leggi)

Scoperta discoteca abusiva - due denunce - sequestro e settemila euro di multa. Macerata, 6 marzo 2024 – Scoperta una discoteca abusiva allestita in un locale di piazzale Mercurio a Piediripa. A scovarla sono stati gli agenti della ... (Leggi)

Accessi abusivi - Cantone in commissione Antimafia : “Abbiamo sentito due volte Crosetto. Va ringraziato - è uscito un verminaio”. “Abbiamo fatto una serie di atti delicatissimi, con personaggi anche di primo piano di cui però nessuno ha avuto notizia. Per esempio abbiamo sentito per due ... (Leggi)

L'arcivescovo Ghizzoni: «Con le vittime degli Abusi, sempre»: sulla formazione dei seminaristi e dei novizi in tempo di Abusi. Più tardi è uscito anche un Sussidio specifico per le scuole cattoliche, adatto però anche a tutte le scuole. In questi ultimi due anni ...msn

Accusato di Abusi sessuali su due bimbe: pensionato condannato a dieci anni: MACERATA Accusato di aver abusato per anni di due nipotine, confermata in Cassazione la condanna a 10 anni per lo zio acquisito. La stessa pena era stata inflitta dal giudice ...corriereadriatico

Abusi su due cuginette: condannato a 10 anni: L’incubo era cominciato quando le piccole avevano appena cinque anni. In Cassazione il ricorso del 70enne maceratese è stato dichiarato inammissibile ...ilrestodelcarlino