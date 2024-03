Abruzzo con vista tre mari

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 9 marzo 2024) Spero proprio che il voto india un’altra lezione al governo Meloni, dopo la batosta in Sardegna. Cosa dicono i sondaggi?Elvira De Mutiisvia email Gentile lettrice, sebbene io abbia forti legami con l’e vi abbia stabilito il mio buen retiro – per l’esattezza a Giulianova, sul mare – le confesso che non mi sono mai addentrato granché nella politica regionale, ma qualcosa so. I sondaggi, prima del silenzio preelettorale, parlavano di un esiguo vantaggio dell’uscente Marco Marsilio (FdI) con il 50,4% contro il 49,6% di Luciano D’Amico, candidato di 5Stelle, Pd e tutto il centrosinistra. Riassumo in due righe il curriculum di Marsilio. Al contrario di D’Amico, non è abruzzese: è romano della Garbatella e intimo della Meloni. I due si conobbero quando la ragazza diplomata alla Scuola alberghiera fece da badante alla madre di Marsilio. Lui ...