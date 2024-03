Abruzzo caput mundi | capito nonna? Ora magari sgombreranno la tua casa dalle macerie!

(Di sabato 9 marzo 2024) “” ho sentito dire da un paio di giorni. E mi sono detta: quasi quasi invio un Whatsapp a miache è morta senza riuscire a rientrare nella suanatale, inagibile dal sisma del 2009. Quello con epicentro nell’area dell’Aquila, della conca cittadina e di parte della sua provincia. Un whatsappino rapido, tipo: Ci siamo, abbi pazienza ancora un po’. Lei capirebbe al volo. Un modo moderno e veloce per dirle: cara, riposa in pace davvero adesso, perché l’è diventatoe i politici sono davvero motivati, anzi si stanno scannando per far capire quanto la tua Regione sia importante per ciascuno di loro., chissà, tra le varie promesse ce ne scappa una anche per la tua ...

Regionali in Abruzzo, Luciano D’amico: «In auto ho percorso 35 mila chilometri. È più facile unire tutti dopo 5 anni di disastri del centrodestra»: Il candidato del centrosinistra più il M5S: «La sanità abruzzese è in condizioni drammatiche, siamo terzultimi in Italia per qualità dei servizi. Se sarò eletto il mio primo atto sarà il ritiro dall’A ...msn

Proseguono a L’Aquila gli appuntamenti mensili organizzati dall’Università per la Terza Età: Proseguono a L'Aquila gli appuntamenti organizzati dall'UTE (Università per la Terza Età). Il 28 febbraio, l'Ing. caputi terrà una Conferenza ...laquilablog