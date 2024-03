Abruzzo | altro che campo largo | Renzi prepara lo scherzetto al Pd

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 9 marzo 2024) Ripartire da dove tutto è nato, dalla propria casa, dalle relazioni più consolidate. È la mossa di Matteo, proprio in contemporanea con il voto in, dove illarghissimo di Pd e M5S rischia di andare in frantumi. Il leader di Italia Viva guarda già avanti e riparte dalla Leopolda, giunta alla dodicesima edizione, intitolata in modo tanto poetico quanto suggestivo: "Riaccendere le stelle". La sfida, in questo 2024, appare indubbiamente complessa. E passa, inevitabilmente, da una corsa solitaria verso una chimera denominata 4%, che consentirebbe a Iv di entrare nel Parlamento europeo. Un traguardo tutt'che semplice, in grado però di rilanciare uno schema di alleanze alternativo, diverso dall'imbastitura attuale. Non è un mistero che i progressisti stiano cercando, in ogni modo, di ...