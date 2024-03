Abruzzo al voto | urne aperte | come si vota | chi sono i candidati in corsa e lo spoglio

(Di sabato 9 marzo 2024) Scelta secca. Di qua o di là. È una sfida a due quella che si apre domenica 10 marzo in, per scegliere chi governerà la Regione per i prossimi cinque anni. Centrodestra...

Il voto sul filo in Abruzzo ultimo test per la Lega di Salvini: Roma, 10 mar. (askanews) - Quando una partita si gioca sul filo di poche migliaia di voti, come è stato alle Regionali in Sardegna e come potrebbe di nuovo ripetersi oggi in Abruzzo, è fisiologico che ...notizie.tiscali

Abruzzo al voto: un milione e duecentomila nei seggi aperti per la sfida tra Marsilio e D’Amico: (PRIMAPRESS) - L'AQUILA - Oggi al voto in Abruzzo per un milione e 200 mila il rinnovo del presidente della Regione. Meno di un mese mese fa il candidato D'Amico Centrosinistra era staccato di venti ...primapress

Regionali Abruzzo, seggi aperti: si vota fino alle 23.00: Elezioni in Abruzzo oggi 10 marzo 2024, con il voto per l'elezione del presidente della Regione e per il rinnovo del consiglio regionale. I 1.634 seggi saranno aperti dalle ore 7 alle 23 in 305 comuni ...adnkronos