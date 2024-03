Abruzzo al voto | secondo voi come andrà a finire?

Dopo la sconfitta in Sardegna, per la maggioranza è un altro test in vista delle EuropeeDopo la sconfitta in Sardegna, per la maggioranza è un altro test in vista delle EuropeeDopo la sconfitta in ... (roma.corriere)

Da oggi, in Abruzzo sarà lavoro sotterraneo di telefono, whatsapp, l'amico o il parente, tabelle. Si entra in "silenzio elettorale". Ieri, invece, gli ultimi fuochi visibili per una terra ... (iltempo)

Abruzzo, domenica si vota per le Regionali. Seggi aperti dalle 7 alle 23: Abruzzo, domani si vota per le Regionali. Seggi aperte dalle 7 alle 23. Si vota in Abruzzo per l’elezione del presidente della Regione e per il rinnovo del consiglio regionale. Si vota in 305 comuni ...metronews

Renzo Bossi: "Mai avuto reddito di cittadinanza, querelo chi lo ha scritto": Il figlio minore del fondatore della Lega all'Adnkronos: "Vicenda tirata fuori a poche ore dal voto in Abruzzo. Da anni non ho rapporti con mio fratello Riccardo, la giustizia faccia suo corso" "Io ...adnkronos

Dall’Aquila a Ortona, il crollo delle prestazioni negli ospedali in Abruzzo durante la presidenza Marsilio: I numeri degli ultimi cinque anni dei dodici presidi d’Abruzzo sono impietosi e li ha messi in fila ... mandato in scadenza e rinnovato a ridosso del voto dalla giunta Marsilio per altri due anni e su ...repubblica