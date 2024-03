Abdülkadir Keskin di Terra Amara | chi è Erkan Bekta? | età | moglie | vita privata

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 9 marzo 2024)?, chi èdi, ospite di Verissimo sabato 9 marzo 2024: chi è, quanti anni ha, ha una? Tutto sulla sua. Instagram @bekts – IlCorriereDellaCitta.comVolto apprezzato della serie TV turca del momento,, quello diè un personaggio molto divisivo. Infatti, come noto per gli spettatori affezionati, si tratta di un uomo con un passato turbolento alle spalle, implicato in diverse azioni di malaffare. Ma cerchiamo di scoprire di più sulladell’attore che incarna il criminale dallairrequieta, arrivato ...