A1 | incidente in autostrada | scontro tra auto e camion

(Di sabato 9 marzo 2024) Siena, 9 marzo 2024 – Tree duesono stati coinvolti in unstradale avvenuto questa mattina, 9 marzo, sull’A1, in direzione Bologna, tra Chiusi e Valdichiana. Un mezzo pesante ha perso il carico: si tratta di vetro. La circolazione è bloccata e intorno alle 11,30 si registrava una coda di circa 3 chilometri. Sul posto la Polizia Stradale e i mezzi di soccorso. Nessuno è rimasto ferito in maniera seria.