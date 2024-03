A Tirrenia il comitato pro Vannacci ‘Il mondo al contrario’ | “Ma non siamo un partito”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 9 marzo 2024) Pisa, 9 marzo 2024 – Circa 70 delegati, 300 tesserati e almeno 3.000 iscritti al sito internet e alla newsletter delnazionale ‘Ilal- una specie di circolo culturale delle idee e del pensiero del generale Roberto–, si sono radunati oggi all'hotel Continental di(Pisa) per la prima assemblea nazionale del neocostituito. "Ma nonun- precisa il presidente Fabio Filomeni -un gruppo di persone libere che si riconosce nelle opinioni di quelle che mi piace definire militarmente e non politicamente un nostro camerata”. In sala, dicono i promotori, c'erano solo cinque paracadutisti su 70 delegati. E, ospite d'onore dell'evento, chiosa: "I ...