A Tarquinia arrivano i semafori intelligenti per la sicurezza dei pedoni

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 9 marzo 2024), 9 marzo 2024 – Il Comune diavrà nuovi impianticiin zone della città particolarmente pericolose e frequentate, con un transito veicolare rilevante anche nelle ore notturne e scenario in passato di gravi incidenti. I nuoviinstallati in via 4 Novembre, via delle Croci, viale Bruschi Falgari, viale Igea e Circonvallazione Cardarelli sono impianti all’avanguardia, cosiddetti “a chiamata”, dotati di un sistema di rilevazione automatica delle infrazioni per il passaggio con il rosso, per una maggiorestradale e il rispetto delle regole. Sono dotati di sistema acustico sensoriale per gli ipovedenti, per garantire la massima accessibilità e inclusione dei. Il comportamento dei...